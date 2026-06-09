Россияне все чаще возвращаются на старые места работы: названы причины такого решения

SuperJob: 48% российских компаний стали чаще возвращать бывших сотрудников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти половина российских компаний (48%) стали чаще возвращать бывших сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные SuperJob. Опрос проводился с 1 по 14 мая 2026 года, в нем приняли участие 1000 респондентов. Год назад доля работодателей, активно приглашавших уволившихся обратно, составляла 32%.

Из тех, кто приглашал бывших работников, лишь 14% добились возвращения всех сотрудников, в 67% случаев вернулись несколько человек, а 19% работодателей не смогли вернуть никого. Чаще всего компании стремились пригласить обратно сотрудников со средним профессиональным образованием.

Среди основных причин возвращения уволившиеся назвали достойную зарплату (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, а также предложение новой должности или повышения (по 10%), интерес к работе (9%). Стабильность предприятия отметили 7% опрошенных, смену руководства — 2%.

Как писал KP.RU, ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что в 2026 году российские власти планируют легализовать занятость 1,3 миллиона граждан. В 2025 году целевой показатель составлял 775 тысяч человек, а комиссиям по противодействию нелегальной занятости удалось вывести из тени около миллиона работников.