Минтруд намерен вывести из теневой занятости больше миллиона работников

Котяков: Минтруд РФ легализует занятость 1,3 млн россиян в 2026 году. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

В 2026 году российские власти намерены легализовать занятость 1,3 миллиона россиян. Эти целевые показатели определены перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр напомнил, что в прошлом году показатель по легализации был определен на уровне 775 тысяч работников. Комиссиям же удалось вывести из тени около одного миллиона человек.

«И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн», - уточнил Антон Котяков.

Министр добавил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона.

Ранее, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин коснулся темы безработицы. Президент заявил, что этот показатель остается на самом низком уровне среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами, добавил президент.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме обсудили влияние ИИ на рынок труда. Специалисты отметили, что искусственный интеллект избавит от рутины, но породит множество новых задач.

Ранее KP.RU сообщил, что в апреле 2026 года глава государства заметил — уровень безработицы обновил рекорд. На таком низком уровне она еще не была в России. Но также он подчеркнул, что рынок труда сейчас меняется и нужно быть готовым к трансформации.

До этого на комиссии Госсовета России губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о путях противодействия теневой занятости, из-за которой регионы теряют сотни миллиардов рублей. Губернатор пояснил, что сейчас у комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах нет рычагов влияния на работодателей, сотрудники которых трудятся в серой зоне. Потому Соколов предложил наделить комиссии правом направлять в Роструд сведения о таких работодателях.