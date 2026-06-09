За неделю более 40 жителей России погибли из-за ударов ВСУ Фото: REUTERS.

С начала 2026 года киевский режим усилил атаки на обычных россиян, за последнюю неделю от ВСУ погибли 43 мирных жителя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Киевский режим достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 года. За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли», — рассказал Мирошник в своем еженедельном докладе журналистам РИА Новости.

Посол сообщил, что с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили более 4700 боеприпасов по гражданским объектам в России. Самым трагическим инцидентом стал удар по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в ДНР, унесший жизни восьми человек.

При этом МИД РФ возмущен, что Запад никак не реагирует на преступные действия киевского режима. Факты терактов старательно замалчиваются. Только после больших усилий России мировое сообщество осудило удар по общежитию колледжа в Старобельске.