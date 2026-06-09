Умер Гордон Вуд, историк и лауреат Пулитцеровской премии

В США на 93-м году жизни умер известный американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд. Как передает газета The New York Times со ссылкой на дочь ученого Эми Вуд, историк умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в городе Ист-Провиденс.

Как сообщается, инцидент произошел на парковке одного из супермаркетов. После наезда Вуда доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Гордон Вуд родился в 1933 году в городе Конкорд. Он окончил Университет Тафтса, а затем получил степени магистра и доктора философии по истории в Гарвардском университете, где впоследствии преподавал. Также ученый работал в Мичиганском университете, а в 1969 году присоединился к преподавательскому составу Брауновского университета.

Вуд считался одним из ведущих специалистов по истории Американской революции и раннему периоду становления США. Его первая крупная работа «Создание Американской республики. 1776–1787» была удостоена престижной Премии Бэнкрофта в 1970 году.

Мировую известность историку принесла книга «Радикализм Американской революции», за которую он получил Пулитцеровскую премию по истории в 1993 году. В 2011 году историк был награжден Национальной гуманитарной медалью за вклад в изучение основания Соединенных Штатов и истории разработки американской Конституции. Также он был лауреатом премии имени Авраама Линкольна и премии Бэнкрофта.

Днем ранее, 7 июня, стало известно о смерти Патрика Годфри. Британский актер театра и кино скончался в возрасте 93 лет.