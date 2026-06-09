Трамп: Иран и Израиль договорились о прекращении обмена ударами на неделю

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран приостановили обмен ударами примерно на неделю. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы провели очень хороший разговор (с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху — прим. ред.). По нему ударили, он ударил в ответ. Я не могу его за это винить… Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — рассказал Трамп, общаясь с прессой.

7-8 июня Иран и Израиль обменялись ударами после израильской атаки на пригороды Бейрута, где расположены объекты «Хезболлы». Иран предупредил о возможном вмешательстве и затем объявил об ответных действиях, прекращая операцию.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран заявил о прекращении операции против Израиля. В Тегеране сказали, что не будут больше наносить авиаудары, однако, если Тель-Авив продолжит атаковать Ливан, удары возобновятся.