«Финальная стадия очень-очень хорошей сделки»: Трамп рассказал о предстоящем соглашении с Ираном

Трамп допустил заключение соглашения с Ираном через два-три дня Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран находятся на пороге заключения соглашения, которое не позволит Ирану иметь ядерное оружие. По его словам, документ может быть подписан в течение ближайших двух-трех дней.

«Мы находимся в финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой, которая не позволит Ирану иметь ни в какой форме и ни в каком виде ядерное оружие», — подчеркнул президент США, общаясь с журналистами у трапа самолета после посещения матча НБА в Нью-Йорке.

Американский лидер отметил, что одним из ключевых и немедленных результатов соглашения станет нормализация судоходства в регионе. Как утверждает Трамп, Ормузский пролив «будет открыт незамедлительно сразу после подписания».

Отвечая на уточняющий вопрос прессы, Трамп подтвердил, что сделка действительно может состояться в указанные сроки, и выразил уверенность в успехе переговоров.

«У нас есть хороший шанс сделать это. Мы должны быть в состоянии сделать это за один час… Я думаю, что мы очень и очень близки к тому, чтобы заключить очень прочную и мощную сделку», — резюмировал президент США.

Напомним, Трамп также сообщил журналистам, что Израиль и Иран приостановили обмен ударами примерно на неделю.