Депутат Шеремет назвал условия «евротройки» по Украине филькиной грамотой. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/GLOBAL LOOK PRESS

Условия по прекращению военного конфликта на Украине, предложенные России «евротройкой» не что иное, как «филькина грамота». Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Все это филькина грамота и имитация мирной деятельности. Макрон, Мерц и Стармер говорят о переговорах, чтобы выглядеть миротворцами в своих странах», - отметил парламентарий.

Но на деле, продолжил Шеремет, Франция, Британия и Германия продолжают вооружать режим Владимира Зеленского. А тот наносит удары по мирным российским городам и населению.

Накануне Великобритания, Франция и Германия обнародовали совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Заявление опубликовано по итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но вместе с тем, главные европейские «союзники» Киева договорились о совместном производстве дальнобойного оружия для ВСУ.