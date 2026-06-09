Ковальчук: ВСУ атаковали энергообъект в Брянской области в ночь на 9 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по объекту энергетики на территории Брянской области. В результате происшествия без света остались более 34 тысяч местных жителей сразу в нескольких районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что атака была совершена в темное время суток, и врагу удалось повредить инфраструктуру. Он подчеркнул, что благодаря оперативной работе аварийных бригад электроснабжение удалось восстановить практически в полном объеме. Ковальчук добавил, что восстановительные работы продолжаются, но ситуация находится под контролем.

Данный инцидент произошел на фоне работы российской противовоздушной обороны. В Министерстве обороны РФ уточнили, что за ночь над различными регионами страны средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сбитые дроны противника распределились по обширной географии. Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, а также в Московском регионе. Кроме того, цели поражались в небе над Республикой Крым и акваторией Азовского и Черного морей.