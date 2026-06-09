В России сократились продажи некоторой алкогольной продукции

Продажи слабоалкогольных коктейлей в России с начала года упали на 58% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Розничные продажи слабоалкогольных коктейлей в России за январь – май 2026 года снизились на 57,6%. Об этом сообщили в Росалкогольтабакконтроле. Правда, продажи сидра выросли на 27,9%, а ликеро-водочных изделий – на 12,8%.

Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) выросли на 2,4% до 48,38 млн декалитров (в одном декалитре 10 литров - прим.ред). Продажи водки увеличились на 1,1% (29,56 млн декалитров), коньяка - снизились на 1,7% (5,07 млн декалитров). Продажи вина снизились на 2,4% (21,86 млн декалитров), игристого вина - выросли на 4,1% (8,32 млн декалитров).

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов в разговоре с "Коммерсантом" сообщил о снижении продаж из-за роста цен на продукцию. Это связано с увеличением минимальных розничных цен, акцизов и обновлением ассортимента. Также возможной причиной стали короткие майские праздники.

Напомним, в России предложили легализовать онлайн-продажу спиртных алкогольных напитков. Росалкогольтабакконтроль выступил против подобных нововведений. В ведомстве считают, что будет невозможно следить за тем, чтобы несовершеннолетние не покупали алкогольные напитки.