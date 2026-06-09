Глава Роснедр рассказал, что Россия превосходит США по запасам сланцевой нефти Фото: REUTERS.

Россия обладает колоссальным потенциалом сланцевой нефти, который значительно превышает американский. По данным руководителя Роснедр Олега Казанова, запасы РФ достигают 30 миллиардов тонн, тогда как у США этот показатель составляет всего 11 миллиардов тонн. Этим глава ведомства поделился с РИА Новости.

Казанов уточнил, что основные объемы отечественной сланцевой нефти сосредоточены в двух крупных геологических зонах. Речь идет о баженовской свите в Западной Сибири и доманиковых отложениях в Урало-Поволжском регионе.

Американцам приходится активно разрабатывать свои сланцевые залежи из-за нехватки других источников и при наличии крупных свободных инвестиций. Российским компаниям, как отметил глава Роснедр, сейчас гораздо выгоднее сосредоточиться на добыче традиционной «легкой» нефти.

Глава ведомства пояснил, что свободных средств в стране не так много, а объем легкоизвлекаемой и дешевой нефти остается большим. Этот ресурс напрямую конкурирует со сланцевым, поэтому переориентация на сложные участки пока не приоритетна.

Тем не менее, работа над новыми технологиями продолжается, подчеркнул Олег Казанов. На сегодняшний день компании уже оформили 18 лицензий на специальные технологические полигоны, где специалисты отрабатывают методы добычи трудноизвлекаемых запасов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зависимость РФ от нефти и газа за последние годы заметно снизилась. Он указал, что доходы от энергоресурсов уже не так критичны для формирования российского бюджета.