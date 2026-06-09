МИД России: Запад сделал из Украины криминальную империю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Действия коллективного Запада привели к деградации Украины, которая превратилась из обычного государства в некое подобие «криминальной империи». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве указали, что нынешняя ситуация стала закономерным апогеем многолетней политики Запада, направленной на создание и поддержание постоянных очагов напряженности у границ России.

Ранее эти обвинения дополнил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он объяснил европейцам, что их готовность отдавать последние ресурсы ради поддержки киевских властей не связана с любовью к Украине или моральными принципами. Медведев сообщил, что истинная причина такого поведения Европы кроется в глубинной ненависти к России и русскому народу.