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НовостиПолитика9 июня 2026 8:17

МИД России: Запад сделал из Украины криминальную империю

МИД указал на желание Запада поддерживать напряжение у границ России
Семен ЗИМИН
МИД России: Запад сделал из Украины криминальную империю

МИД России: Запад сделал из Украины криминальную империю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Действия коллективного Запада привели к деградации Украины, которая превратилась из обычного государства в некое подобие «криминальной империи». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве указали, что нынешняя ситуация стала закономерным апогеем многолетней политики Запада, направленной на создание и поддержание постоянных очагов напряженности у границ России.

Ранее эти обвинения дополнил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он объяснил европейцам, что их готовность отдавать последние ресурсы ради поддержки киевских властей не связана с любовью к Украине или моральными принципами. Медведев сообщил, что истинная причина такого поведения Европы кроется в глубинной ненависти к России и русскому народу.