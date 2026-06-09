Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности потребовал от генерального секретаря организации Антониу Гутерреша решительно осудить преступления, совершенные Вооруженными силам Украины (ВСУ) против мирных граждан в Старобельске и Енакиево.

Российский дипломат заявил, что замалчивание и уход от прямой оценки таких действий равносильны "поощрению политики террора" в отношении гражданского населения.

Напомним, трагедия в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) произошла в ночь на 22 мая. Тогда боевики ВСУ нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса колледжа. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела общежитие частично обрушилось, погиб 21 студент, не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести. 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). В результате удара погибли восемь человек, десять были госпитализированы.

Как писал KP.RU, ранее, комментируя трагедии, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский сопровождает совершаемые ВСУ теракты демагогией о якобы стремлении к миру.