В Джубге загорелись два частных дома из-за падения обломков дронов ВСУ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В курортном поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края произошло возгорание двух частных домов. Причиной пожара стали обломки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В пресс-службе краевого оперштаба уточнили, что обломки БПЛА упали именно в секторе частной застройки. В результате падения и начался пожар, охвативший два строения.

На данный момент на месте происшествия уже работают все необходимые специальные и оперативные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия. Информации о пострадавших гражданах в ведомство пока не поступало.

Кроме того, минувшей ночью украинские боевики атаковали объект энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Как рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук, из-за удара без электроснабжения остались более 34 тысяч местных жителей. Свет пропал сразу в нескольких районах области.