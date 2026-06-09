В США воры похитили бурбона на полмиллиона долларов: как им это удалось

Воры обманом украли 1800 ящиков бурбона на полмиллиона долларов в США Фото: EAST NEWS.

В США произошла одна из крупнейших краж бурбона. В Филадельфии злоумышленники обманом заставили сотрудников склада компании A21 Wine & Spirits загрузить в их грузовик 1800 ящиков премиального виски Noble Oak, после чего скрылись. Об этом пишет Daily Mail.

По данным компании, в каждом ящике находилось по шесть бутылок стоимостью около 40 долларов. Общий ущерб превысил 430 тысяч долларов.

Как сообщил операционный директор бренда Роб Кох, преступники представились законными перевозчиками и убедили работников склада передать им товар. Сотрудники не соблюли стандартные процедуры проверки и допустили посторонних к погрузке.

В компании назвали произошедшее тщательно спланированной операцией, учитывавшей особенности логистики и графики поставок. Производитель опасается, что похищенный алкоголь может попасть на нелегальный рынок, и призвал дистрибьюторов и покупателей сообщать о подозрительных партиях продукции.

О краже уведомлены полиция Филадельфии, Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие правоохранительные органы. Начато расследование.

Напомним, на прошлой неделе в Нью-Джерси украли коллекционные карточки покемонов на 50 тысяч долларов. Трое мужчин в черном проникли через черный ход, разбили витрину магазина и скрылись на темном внедорожнике. Ограбление заняло 1 минуту 13 секунд.