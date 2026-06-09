Макаревич* может переехать из Израиля после обстрела его дома: куда теперь побежит иноагент

Андрей Макаревич* (иноагент) Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может уехать из Израиля после обстрела его дома. Об этом рассказал продюсер Павел Рудченко в интервью с изданием «АиФ».

Продюсер отметил, что иноагент может перебежать в США. Ведь там у него больше простора для монетизации своего творчества, а в Европе вариантов заработать на музыке не так много.

«В свете последних событий, связанных с обстрелами, вполне вероятно, что семья Макаревича* в ближайшее время переедет. Скорее всего — в Соединённые Штаты Америки. Там, по крайней мере, есть возможность монетизировать творчество через концертные выступления. Что касается Европы — не думаю», — резюмировал Рудченко.

Ранее KP.RU сообщил, что дом Макаревича* попал под обстрел. В него влетели осколки иранской ракеты. Пострадавших нет, музыкант в это время был в гостях у знакомых. Однако в жилище выбиты стекла и посечен фасад строения.

*— физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.