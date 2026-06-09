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НовостиПолитика9 июня 2026 9:01

НАК заявил о выработке допмер по нейтрализации террористических угроз

Председатель НАК Бортников уточнил, что террористическая угроза в СЗФО выросла более чем в три раза
Мария СПИРИДОНОВА
Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК во вторник сообщил о выработке дополнительных мер по нейтрализации современных террористических угроз. По его словам, с 2023 года в Северо-Западном федеральном округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности.

Причиной Бортников назвал стремление киевского режима нанести максимальный ущерб России, наращивая количество диверсионно-террористических атак на объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, особенно морской инфраструктуры.

Как писал KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцы готовы отдать последнюю рубаху ради помощи украинским нацистам не из любви к Киеву или моральных принципов, а из-за глубинной ненависти к России и русскому народу.