Мошенники всё чаще используют тему ИИ для обмана: что важно знать Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат технических наук Алексей Двилянский заявил, что злоумышленники в 2026 году активно используют тему искусственного интеллекта для обмана граждан. По словам эксперта, жертвам предлагают лёгкий заработок на инвестициях в «ИИ-компании», но на деле это классические финансовые пирамиды. Этим аналитик поделился с RT.

Специалист предупредил, что мошенники показывают красивые графики и фальшивые отзывы, а после просят перевести деньги на «страховой депозит». Второй популярной схемой он назвал платный доступ к ботам, которые якобы сами зарабатывают на бирже.

Особое внимание Двилянский уделил фейковому трудоустройству специалистом по ИИ. Жертве обещают высокий доход, но перед этим требуют оплатить обучение или страховой взнос за оборудование, после чего связь обрывается. Эксперт пояснил, что мошенники давят на страх упустить возможность, используя непонимание людьми сложных технологий.

Также аферисты освоили новую схему обмана, создавая в мессенджерах фейковые чат-боты, копирующие службу поддержки популярных сервисов бронирования жилья. Так они наживаются на людях под предлогом проблем с бронью и предоставляя фишинговые ссылки для оплаты номеров.