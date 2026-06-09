В исчезновении Усольцевых увидели шпионский след: выдвинута версия работы семьи на иностранную разведку

Ирина и Сергей Усольцевы, пропавшие в горах Красноярского края Фото: СОЦСЕТИ.

Семья Усольцевых, которую сейчас ищут в горах Красноярского края, не исчезли, а сбежали из страны. Такое неожиданное заявление сделал кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью с журналистами издания News.ru.

«Усольцевы могли сбежать из страны, чтобы скрыться от российской судебно-правоохранительной системы и запутать следствие. Все это позволяет делать выводы, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей. История знает случаи, когда разведчиками работают целые семьи», — предположил эксперт.

Иванников отметил, что к их деятельности мог быть причастен старший сын. Ведь он проживает в США и якобы мог помогать Усольцевым связываться с ЦРУ. Напомним, СК отрабатывал разные версии исчезновения супругов вместе с ребенком в горах Красноярского края. Причем следственные органы также рассматривали возможность убийства семьи, но в итоге оперативные службы остановились на версии несчастного случая.