В ГД внесли законопроект о снижении порога НДС для малого и среднего бизнеса

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В Госдуму внесли законопроект о сохранении порога доходов для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения в 20 млн рублей, чтобы избежать уплаты НДС. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По действующему законодательству порог должен был снизиться до 15 млн рублей в 2027 году, затем до 10 млн. Но на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 млн на длительное время.

«Сегодня такой законопроект во исполнение поручения президента, которое было дано правительству и Государственной думе, выполнен. "Единая Россия" внесла сегодня такой законопроект в Государственную думу», — сказал Макаров в рамках отчетно-программного форума «Есть результат!».

Ранее KP.RU подробнее рассказал об условиях, которые предложил президент РФ для малого и среднего бизнеса касательно НДС. Российский лидер считает, что это улучшит конкурентную деловую среду.