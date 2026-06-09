Найдены тела двух азербайджанцев, погибших от атаки на суда в Азовском море Фото: REUTERS.

Пострадавшие в результате атаки беспилотников на суда в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются на родину. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, после завершения всех необходимых процедур в Азербайджан также будут доставлены тела четырех погибших граждан республики.

В министерстве также сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела погибших Гисмета Алиева и Фуада Оруджова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теплоходы «Натра» и «Циркон» подверглись атаке украинских беспилотников в Азовском море. В результате инцидента погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ. Еще четверо азербайджанцев получили ранения и проходили лечение в больнице города Ейск.