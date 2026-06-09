ВС РФ ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют Вооруженные сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

За сутки 7 июня, напомним, Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза сообщил, что военные ВС РФ поразили десять предприятий ВПК на территории Киева. В том числе на объектах изготавливали ударные беспилотники.