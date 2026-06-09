Умер Джеймс Блад Ульмер, американский певец и гитарист

Умер Джеймс Блад Ульмер, американский гитарист и певец, известный своим авангардным сочетанием джаза, блюза и фанка. Фото: Adam Ziaja/Shutterstock/Fotodom

Умер Джеймс Блад Ульмер, американский гитарист и певец, известный своим авангардным сочетанием джаза, блюза и фанка. Ему было 86 лет. Как сообщили его близкие в соцсетях, Ульмер умер 3 июня, пишет The Guardian.

Музыкант родился в Южной Каролине в 1940 году. Начав карьеру в фанк-группах, он аккомпанировал таким музыкантам, как Джуэл Брайнер и Хэнк Марр, пока в начале 1970-х не обосновался в Нью-Йорке. Его учителем и наставником стал Орнетт Коулман, познакомивший Ульмера со своей «гармолодической» теорией — отказом от привычных тональностей в пользу более свободного звучания. Коулман выступил сопродюсером дебютного альбома Ульмера Tales of Captain Black.

Ульмер сотрудничал с Артом Блэйки, Джо Хендерсоном и Рашидом Али, а также с панк-группами Public Image Ltd и Captain Beefheart. В 2001 году альбом «Мемфисская кровь» принес ему номинацию на «Грэмми». Rolling Stone называл певца «самым самобытным электрогитаристом со времен Джими Хендрикса».

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