В России назвали причину отсутствия переговорного процесса с Украиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ИС «Вести» заявил, что переговорный процесс по Украине в настоящее время не ведется. Причиной он назвал недоговороспособность, которую продемонстрировал Киев.

По словам Небензи, для украинского руководства, и прежде всего для Владимира Зеленского, продолжение боевых действий является жизненно важным. Он отметил, что все условия России, касающиеся причин конфликта, необходимости обеспечения безопасности обеих стран и соблюдения прав населения на украинской территории, отвергаются Киевом, что не может служить основой для серьезных переговоров.

Комментируя письмо Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину с предложением о встрече, ранее Небензя заявил, что главарь киевского режима прежде всего должен отменить собственный указ, запрещающий ему вести переговоры с Россией. Только после этого, по словам дипломата, можно рассуждать об «открытых письмах».