В РФ назвал одно из условий для возможного диалога Зеленского с Путиным

Небензя призвал Зеленского для начала отменить указ о запрете переговоров с РФ Фото: REUTERS.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, созванном по запросу Запада, заявил, что Владимир Зеленский прежде всего должен отменить собственный указ, запрещающий ему вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Только после этого, по словам дипломата, можно рассуждать об «открытых письмах».

Небензя также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет говорить, ему следует найти способ донести свое желание дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

В 2022 году Зеленский ввел запрет на ведение переговоров с российской стороной. Ключевым пунктом документа стала констатация «невозможности ведения переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным. Летом 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность прямого диалога между Владимиром Путиным и Зеленским заявил, что запрет Украины на переговоры с Россией все еще действует. Он назвал это «очевидным фактом».

Несмотря на свой же запрет, 4 июня 2026 года Зеленский опубликовал на официальном сайте открытое письмо президенту России, предложив личную встречу для завершения конфликта. Письмо Зеленского прокомментировали в США. Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал послание российскому лидеру «откровенно оскорбительным». По его мнению, тиким образом Зеленским намеревался спровоцировать Москву на ответ.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, обратил внимание, что Зеленский разослал по всему миру свое письмо к Владимиру Путину. По его словам, это крайне невежливый шаг.

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ ответил на письмо Зеленского обращением к российским военным на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что обращаться нужно не к «любителям эпистолярного жанра», а к бойцам, на которых смотрит вся страна и которыми гордится. Путин завершил свое выступление словами «Работайте, братья!».