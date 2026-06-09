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НовостиВ мире9 июня 2026 10:03

В «Интер РАО» сообщили, когда возобновятся поставки электричества из России в Турцию

Дрегваль: экспорт электроэнергии из РФ в Турцию возобновят не ранее сентября
Анастасия СУТОРМИНА
Дрегваль: экспорт электроэнергии из РФ в Турцию возобновят не ранее сентября. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOK PRESS

Дрегваль: экспорт электроэнергии из РФ в Турцию возобновят не ранее сентября. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация может возобновить поставки электроэнергии в Турцию не ранее сентября 2026 года. Об этом на полях ПМЭФ сообщил глава «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

Глава компании отметил, на протяжении всего года поставки электроэнергии на турецкий рынок были экономически нецелесообразными из-за крайне низких цен в Турции.

«Возобновление ожидаемого развития не ранее сентября 2026 года», - уточнил Дрегваль.

По его словам, «Интер РАО» - единственный в России оператор экспорта и импорта электроэнергии. В компании рассчитывают на улучшение рыночной конъюнктуры для возобновления поставок.

Ранее ответсек Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин отметил, что ключевым конкурентным преимуществом КНР стала цена на электричество. Для промышленности она составляет около 9 центов за кВт·ч (на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% — чем во Франции), для населения — 7 центов, что на 58% дешевле, чем в США. Только Россия находится на подобном уровне, уточнил эксперт.