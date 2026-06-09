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НовостиВ мире9 июня 2026 10:18

Clash Report: зарплату премьера Венгрии Петера Мадьяра сократят вдвое

Заработок премьера и депутатов Венгрии сократился в два раза
Людмила МИТРОХИНА
Действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр

Действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр

Фото: REUTERS.

Парламент Венгрии сократил зарплаты премьер-министру, министрам, руководству парламента и депутатам. Об этом сообщает портал Clash Report в соцсети X.

Так, доход премьера Петера Мадьяра сократится на 50% — с 7,8 млн форинтов до 3,8 млн (1,79 млн до 874 тыс. рублей). Отмечается, что заработок депутатов тоже будет уменьшен в среднем на 40%.

Законопроект, подготовленный правящей партией «Тиса», принят единогласно. Кроме того, эта же партия хочет сократить срок прибывания на посту премьера. Планируется ограничить его двумя сроками по четыре года.

Ранее KP.RU писал, что в Венгрии недосчитались нескольких миллиардов евро. При этом уже определены «виновники» пропажи средств. Сообщается, что подозревают администрацию бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана.