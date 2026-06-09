Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Посредническая деятельность Соединённых Штатов в вопросе урегулирования конфликта на Украине временно приостановлена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока не сообщали российской стороне о результатах своего разговора с Владимиром Зеленским. Москва продолжает ждать обратной связи от Вашингтона по состоявшимся контактам.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на двойственное поведение киевского режима в отношениях с Вашингтоном. Глава государства отметил, что Украина, с одной стороны, очень хочет продолжать получать от Соединённых Штатов финансовые вливания и вооружение. С другой стороны — они не желают видеть США гарантом дальнейшего мирного урегулирования.