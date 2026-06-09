В Кремле слышали о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле прокомментировали выборы в Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают многочисленные нарушения.

«Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах», — рассказал представитель Кремля в разговоре с прессой.

Также представитель Кремля подчеркнул, что в России не спешат поздравлять премьер-министра Никола Пашиняна с победой его партии. Песков отметил, что нужно дождаться официальных сообщений по поводу окончательного подсчета голосов.

Ранее KP.RU передало мнение МИД РФ в отношении выборов в Армении. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что эти выборы прошли при атмосфере давления и вмешательства Запада.