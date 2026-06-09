Песков: Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравить Пашиняна Фото: REUTERS.

Россия предпочитает дождаться официальных итогов парламентских выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, заявившему о своей победе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь важно дождаться каких-то окончательных официальных результатов. Предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», — сказал представитель Кремля.

По его словам, необходимость дождаться итоговых данных связана, в том числе, с сообщениями о нарушениях, поступавшими в ходе голосования.

«Там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место», — отметил он.

Представитель Кремля уточнил, что именно поэтому Москва не намерена торопиться с поздравлениями в адрес Пашиняна до публикации официальных результатов выборов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Армении приняла обращения о пересчете результатов на 555 участках.