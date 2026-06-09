«Каналы работают»: в Кремле высказались по поводу возможного диалога Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле высказались о возможном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что этот диалог может быть оперативно согласован. Об этом он рассказал во время проведения брифинга с журналистами.

«Рабочие каналы диалога между ними и нами работают», — ответил Песков, отвечая на вопрос прессы.

Журналистам также стало интересно, доложили ли Путину подробности телефонного разговора между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Такой телефонный разговор имел место быть в понедельник, 8 июня.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле пока не понимают, как можно вести диалог с Украиной после террористических актов. А также хамского письма Зеленского Путину. Кроме того, союзники Киева в ЕС выставляют невыполнимые условия по диалогу.