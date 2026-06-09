Препараты от ожирения наносят удар по ЖКТ: врач рассказал, чем рискуют худеющие

У принимающих такие препараты часто возникают неприятные симптомы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Препараты для снижения веса в последнее время стали популярными среди тех, кто стремится к стройной фигуре, однако их неправильное применение может нанести вред желудочно-кишечному тракту, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко. Об этом пишет NEWS.ru.

«Препараты на основе семаглутида и другие средства этой группы изначально широко применялись у пациентов с сахарным диабетом. В настоящее время они также активно используются для лечения ожирения. Однако все чаще они приобретаются самостоятельно, без назначения врача, что является недопустимым и потенциально опасным», – предупредил медик.

Пациент может не знать о скрытых воспалительных заболеваниях желудка или кишечника, из-за чего на фоне замедления моторики ЖКТ возможны обострения. Врач отметил, что у принимающих такие препараты часто возникают запор, тяжесть в животе и тошнота.

Чтобы снизить неприятные симптомы, специалист советует питаться часто и небольшими порциями, а также следить за рационом, поскольку основная цель терапии – снижение веса и уменьшение объема пищи. Если самопомощь не помогает, необходимо обратиться к врачу.

Ранее доктор Зухра Павлова отметила, что эффект от уколов стройности не сохранится без изменения привычек. После препаратов для похудения килограммы возвращаются вчетверо быстрее.