«Полный хаос»: элитный город в США может возглавить любой человек с улицы

NYP: из-за кризиса мэром элитного города США может стать любой человек с улицы Фото: REUTERS.

В фешенебельном прибрежном городке Бейвилл на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) назревает беспрецедентный «избирательный кризис», из-за которого мэром может стать простой человек с улицы. Об этом пишет New York Post.

Как стало известно СМИ, на предстоящих 16 июня выборах мэра в избирательных бюллетенях не будет ни одной фамилии: ни один человек официально не подал документы на регистрацию. При этом, согласно закону, голосование все равно состоится, и жителям придется буквально вписывать в пустые бланки имена любых горожан на свое усмотрение.

Бейвилл — элитная деревня на Норт-Шор с населением около 7000 человек, знаменитая своими роскошными домами и пляжами. Оклад мэра здесь чисто символический — всего 5000 долларов в год.

Нынешний глава Стив Миникоцци внезапно решил не баллотироваться на второй срок, но из-за несогласованности местных политиков окно возможностей закрылось, оставив город без единого официального кандидата.

Бывший мэр Виктория Сигел уже назвала ситуацию «полным хаосом». По ее словам, как только выяснилось, что кресло градоначальника может занять кто угодно, на сцену вышла разношерстная компания самопровозглашенных кандидатов без какого-либо политического опыта.

«Все включились в гонку. Внезапно огромное количество людей захотели баллотироваться, но избиратели мало что знают о них», — заявила Сигел.

Член попечительского совета Энн Уолш выразила серьезную тревогу: из-за специфики голосования «впиши имя сам» (write-in) управлять ответственным бюджетом может прийти абсолютно некомпетентный человек. По оценкам местных жителей, для победы может хватить всего нескольких десятков голосов.

«Честно говоря, я не знаю, чего ожидать. Кто-то может собрать 50 человек, которые за него проголосуют, и стать мэром? Это какой-то бред», — делится эмоциями 44-летняя горожанка Кэти Нотаро.

В свою очередь, 68-летний Деннис Финн пошутил, что его рыболовный клуб из 80 человек всерьез думает коллективно вписать имя своего президента или вовсе продвинуть местного предприимчивого подростка.

Сейчас интерес к посту проявляют от 5 до 8 самовыдвиженцев. Действующий глава Миникоцци намекнул, что готов продолжить работу, если горожане массово впишут именно его имя. Часть жителей считает инцидент «грязной игрой» и клановой политикой властей, пытающихся срежиссировать назначение нужного человека.

Чтобы хоть как-то познакомить избирателей с претендентами, Торговая палата Бейвилля экстренно организует предвыборный форум в местном клубе Crescent Beach. Выборы назначены на следующий вторник.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о другой истории, связанной с мэром американского города. Останки утонувшего в 2006 году бывшего главы города Фоссил (штат Орегон) Кларенса Эдвина Эшера смогли вернуть домой только через 20 лет.