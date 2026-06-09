Песков: Владимир Путин 9 июня встретится с главой Минобрнауки Фальковым

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 9 июня проведет встречу с руководителем Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, в этот день президент будет работать в Кремле. У главы государства намечено множество встреч, одна из которых пройдет с Фальковым.

«Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования. Именно об этом сегодня пойдет речь, о самых различных аспектах», - поделился подробностями Песков.

Ранее сайте KP.RU сообщал, что 8 июня Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым. В ходе переговоров руководитель компании доложил президенту РФ о итогах компании за прошлый год. Пучков рассказал о выручке организации, о строительстве кораблей и подлодок, а также о выпуске поездов.