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НовостиЗвезды9 июня 2026 11:35

«Израиль спас мне жизнь»: Геннадий Хазанов рассказал, что произошло с ним шесть лет назад

Юморист Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Юморист Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь

Юморист Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер и юморист Геннадий Хазанов заявил, что несколько лет назад врачи в Израиле спасли ему жизнь. Об этом он рассказал в подкасте «От реки до моря» на YouTube.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — поделился воспоминаниями Хазанов.

Какие именно проблемы со здоровьем привели его в клинику, артист не сообщил.

Хазанов отметил, что помощь ему оказали врачи одного из госпиталей в Иерусалиме. Он также отметил, что обратиться за лечением в Израиль ему рекомендовали московские специалисты после того, как не смогли помочь самостоятельно.

Накануне стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может уехать из Израиля после обстрела его дома. Как считает продюсер Павел Рудченко, музыкант переедет в США, где больше возможностей для заработка на музыке.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.