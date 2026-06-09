«Израиль спас мне жизнь»: Геннадий Хазанов рассказал, что произошло с ним шесть лет назад

Юморист Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер и юморист Геннадий Хазанов заявил, что несколько лет назад врачи в Израиле спасли ему жизнь. Об этом он рассказал в подкасте «От реки до моря» на YouTube.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — поделился воспоминаниями Хазанов.

Какие именно проблемы со здоровьем привели его в клинику, артист не сообщил.

Хазанов отметил, что помощь ему оказали врачи одного из госпиталей в Иерусалиме. Он также отметил, что обратиться за лечением в Израиль ему рекомендовали московские специалисты после того, как не смогли помочь самостоятельно.

Накануне стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может уехать из Израиля после обстрела его дома. Как считает продюсер Павел Рудченко, музыкант переедет в США, где больше возможностей для заработка на музыке.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.