В семье Гарика Харламова утрата: мама артиста поделилась личной трагедией

Мама Гарика Харламова сообщила о смерти мужа Фото: с личной страницы в соцсети..

Мама Гарика Харламова, Наталья Игоревна, сообщила о печальном событии в семье. Ее супруг, Гоча Малания, ушел из жизни. От этого брака у нее остались две дочери - Екатерина и Алина.

Наталья Харламова не раскрыла подробностей о случившемся. В социальных сетях она разместила их совместное фото и выразила благодарность за все хорошее, что было в их жизни вместе.

«Гоча Малания. 1952-2026. Светлая память и Царствие Небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей», - написала Наталья Игоревна в личном блоге.

Подписчики Харламовой выражают свои соболезнования и желают ей стойкости в этот трудный период. Сам Гарик Харламов пока не прокомментировал случившееся, но, несомненно, оказывает матери моральную поддержку, учитывая их близкие и теплые отношения.

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