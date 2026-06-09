На «Госуслугах» появится тревожная кнопка от мошенников: как она будет работать Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теперь у пользователей портала «Госуслуги» появится возможность быстро пожаловаться на кибермошенников. Депутаты Госдумы окончательно приняли закон, который вводит на сайте специальную «тревожную кнопку» для борьбы со злоумышленниками. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Новая функция входит во второй пакет антифрод-мер. Смысл нововведения прост: если человек подозревает, что его атакуют мошенники, он мгновенно отправляет сигнал в государственную систему «Антифрод».

Далее тревожное сообщение уйдет сразу в банки и к операторам связи. Получив уведомление, финансовые организации и сотовые компании должны пресечь действия преступников. Конкретный план действий, который обяжут выполнять банки, позже утвердит правительство РФ.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский ранее пояснял, что на этом власти не остановятся. Он рассказал, что аналогичную кнопку также планируют разместить в популярном мессенджере «Макс» и в мобильных приложениях банков.

Также депутаты Госдумы приняли решение, позволяющее каждому россиянину самостоятельно блокировать нежелательные звонки из-за границы.