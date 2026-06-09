Постпред России при ООН Василий Небензя. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Берлин сегодня проводит политику, которая противоречит соглашению о воссоединении Германии 1990 года. Нынешнее немецкое правительство нарушает свое обещание быть мирной страной. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он уточнил, что ФРГ все еще фигурирует в уставе ООН как вражеское государство.

«В Германии сейчас идет ремилитаризация и уже не очень ползучий реваншизм. В то время как договор 1990 года о воссоединении Германии подразумевал, что из этой страны никогда не будет исходить угроза миру <...>. Сегодня мы видим картину прямо противоположную», - сообщил Небензя.

Постпред также добавил, что Россия по-прежнему помнит, как Германия «старалась защитить» Европу в 1940-е годы. Более того, наша страна никогда не забудет, как тот же Берлин настраивал страны континента пойти войной на русский народ.

Ранее Небензя раскритиковал Совбез ООН за циничную оценку террористических действий ВСУ в Старобельске. По его словам, участники совета опустились на самое дно.