Киеву отказывает в оружии ещё одна страна: новые власти приняли такое решение

Минобороны Болгарии собирается прекратить поставки оружия Украине Фото: Shutterstock.

Новое правительство Болгарии собирается прекратить поставки оружия на Украину, что противоречит попыткам Евросоюза оказать давление на Россию, чтобы та прекратила конфликт. Об этом сообщил министр обороны Димитар Стоянов.

«Украине нужны люди, а не оружие... сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», — сказал глава военного ведомства во вторник, 9 июня.

Министр призвал к «справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами конфликта».

Стоянов вошел в правительство, сформированное в мае этого года премьер-министром Руменом Радевым. Глава болгарского правительства неоднократно высказывался против военной помощи Киеву и предлагал пересмотреть европейский подход к конфликту на Украине, вернувшись к дипломатии.

Накануне стало известно, что Болгария может выдвинуть Украине условия по национальным меньшинствам в переговорах о вступлении в ЕС. София хочет гарантировать образовательные права болгарского меньшинства.