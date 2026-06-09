«Европа создает ложный нарратив»: на Западе обвинили Брюссель в попытках затянуть конфликт на Украине Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что ЕС своими условиями мира фактически требует капитуляции России. По его мнению, европейские лидеры не заинтересованы в урегулировании, а наоборот — пытаются затянуть конфликт на Украине и втянуть в него США. Об этом он написал в соцсети Х.

«С этой целью создается нарратив, согласно которому европейцы и Зеленский хотят переговоров, а Россия — нет. Россия с 2014 года ясно дала понять, что восстановление нейтралитета Украины путем прекращения экспансионизма НАТО является необходимым условием для прекращения конфликта», — указал профессор.

Дизен уверен, что ни один пункт европейского плана не будет принят Москвой, а перемирие пойдёт лишь на перевооружение Киева. Смысл этих требований — продолжать конфликт, управляя информационным потоком.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об отношениях России и Европы на данный момент. Глава государства заявил, что Москва не отказывалась от диалога, однако его нет из-за действий Брюсселя.