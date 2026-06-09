Генпрокуратура Армении возбудила дело против главы оппозиционной партии Царукяна Фото: REUTERS.

Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Прокурор инициировал уголовное производство в отношении Гагика Царукяна по статье Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — сообщает Общественное телевидение Армении со ссылкой на прокуратуру.

Издание также отмечает распространенную в сети информацию о том, что Царукяну не позволили покинуть территорию Армении.

Напомним, оппозиционные партии планируют оспорить результаты в суде. Во вторник, 9 июня, пресс-служба Центральной избирательной комиссии Армении сообщила о получении обращения от партий «Процветающая Армения», «Крылья единства» и блока «Армения» о пересчете результатов на 555 участках.