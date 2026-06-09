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НовостиВ мире9 июня 2026 12:31

Генпрокуратура Армении возбудила дело против главы оппозиционной партии Царукяна

В отношении Гагика Царукяна возбуждено дело по статье об уклонении от уплаты налогов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генпрокуратура Армении возбудила дело против главы оппозиционной партии Царукяна

Генпрокуратура Армении возбудила дело против главы оппозиционной партии Царукяна

Фото: REUTERS.

Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Прокурор инициировал уголовное производство в отношении Гагика Царукяна по статье Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — сообщает Общественное телевидение Армении со ссылкой на прокуратуру.

Издание также отмечает распространенную в сети информацию о том, что Царукяну не позволили покинуть территорию Армении.

Напомним, оппозиционные партии планируют оспорить результаты в суде. Во вторник, 9 июня, пресс-служба Центральной избирательной комиссии Армении сообщила о получении обращения от партий «Процветающая Армения», «Крылья единства» и блока «Армения» о пересчете результатов на 555 участках.