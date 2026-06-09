Госдума приняла закон, расширяющий основания для увольнения из силовых ведомств Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников ряда силовых ведомств и случаи, при которых им не будет выплачиваться единовременное пособие при увольнении. Новые нормы затронут сотрудников таможенных органов, федеральной противопожарной службы, Федеральной службы судебных приставов и уголовно-исполнительной системы.

Согласно документу, право на получение единовременного пособия будет утрачено при увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, нарушением условий контракта, утратой доверия, несоблюдением установленных ограничений и запретов, а также прекращением допуска к государственной тайне по вине сотрудника.

Кроме того, выплата не предусмотрена для лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, представивших подложные документы, признанных иностранными агентами, а также употреблявших наркотические средства без назначения врача либо отказавшихся от перевода на нижестоящую должность.

Закон расширяет полномочия руководителей таможенных органов по увольнению сотрудников за утрату допуска к гостайне, порочащие честь проступки и систематические дисциплинарные нарушения. Для сотрудников федеральной противопожарной службы и судебных приставов добавляются основания для расторжения контракта из-за статуса иностранного агента и нарушений законодательства о гостайне.

Напомним, на этом же заседании Госдума одобрила закон о детских SIM-картах. Данный документ стал частью мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.