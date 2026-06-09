Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 12:46

Госдума приняла закон, расширяющий основания для увольнения из силовых ведомств

Принятый Госдумой закон расширяет полномочия руководителей таможенных органов по увольнению сотрудников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдума приняла закон, расширяющий основания для увольнения из силовых ведомств

Госдума приняла закон, расширяющий основания для увольнения из силовых ведомств

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников ряда силовых ведомств и случаи, при которых им не будет выплачиваться единовременное пособие при увольнении. Новые нормы затронут сотрудников таможенных органов, федеральной противопожарной службы, Федеральной службы судебных приставов и уголовно-исполнительной системы.

Согласно документу, право на получение единовременного пособия будет утрачено при увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, нарушением условий контракта, утратой доверия, несоблюдением установленных ограничений и запретов, а также прекращением допуска к государственной тайне по вине сотрудника.

Кроме того, выплата не предусмотрена для лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, представивших подложные документы, признанных иностранными агентами, а также употреблявших наркотические средства без назначения врача либо отказавшихся от перевода на нижестоящую должность.

Закон расширяет полномочия руководителей таможенных органов по увольнению сотрудников за утрату допуска к гостайне, порочащие честь проступки и систематические дисциплинарные нарушения. Для сотрудников федеральной противопожарной службы и судебных приставов добавляются основания для расторжения контракта из-за статуса иностранного агента и нарушений законодательства о гостайне.

Напомним, на этом же заседании Госдума одобрила закон о детских SIM-картах. Данный документ стал частью мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.