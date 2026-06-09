Дмитриев: европейцам теперь нужно защищать свои головы от отрубания на улицах Фото: REUTERS.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 21-м пакете санкций против России. В своем посте в соцсети X он заявил, что европейцам теперь нужно защищать свои головы от отрубания посреди улицы из-за провальной миграционной политики, основанной на идеологии «прогрессивизма».

Фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ослабляет экономические основы военных усилий России, охватывая энергетику, банки и криптовалюты.

«"Наши санкции работают", — радостно говорит Урсула. Жители Великобритании и ЕС понимают, откуда исходят реальные угрозы. Из-за провальной иммиграционной политики... им теперь нужно защищать свои головы от отрубания посреди улицы», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ имел в виду инцидент, произошедший в Северном Белфасте, где африканский мигрант пытался обезглавить мужчину посреди улицы. Полиция задержала подозреваемого, пострадавший с тяжелыми ранами в больнице.

Ранее KP.RU писал, что Европу накрыло «неудержимое мигрантское цунами». За последние годы число приезжих в Евросоюзе достигло 64 млн человек, среднегодовой прирост составляет 2,1 млн.

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