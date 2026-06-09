Пожирающих плоть паразитов опять нашли в США: велика ли угроза Фото: Robin Loznak/GLOBAL LOOK PRESS

В разных штатах США были обнаружены новые случаи заражения животных нематодой, поедающей плоть. Таким образом, общее число заболевших достигло пяти. Об этом пишет издание People.

Отмечается, что 8 июня Министерство сельского хозяйства США сообщило о трёх новых случаях заражения нематодой в Техасе и Нью-Мексико. В округе Ла-Саль, Техас, заражён телёнок, а в округе Ли, Нью-Мексико, — собака. Паразит предположительно попал из Мексики.

«Эти события, безусловно, представляют серьезную угрозу для домашнего скота и дикой природы», — говорится в сообщении.

В США объявили режим борьбы со специфическим вредителем. Власти пока не называют сроков, когда угроза исчезнет совсем. По данным Министерства сельского хозяйства США, на данный момент паразитом заражены три коровы, одна собака и одна коза. Паразит обычно попадает в организм теплокровных через слизистую, а также через уши и половые органы.

Это грозит забоем скота, а также ростом цен на говядину. Паразит может заражать и людей, только риск последнего относительно невелик.

Ранее KP.RU сообщил, что паразит, который питается плотью теплокровных животных, был обнаружен в США. Отмечается, что первый раз о нем заговорили еще в 1966 году.