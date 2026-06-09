В России ввели штрафы за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы: кого это коснется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Государственная дума приняла закон о крупных штрафах для владельцев сайтов, которые разрешают вход через иностранную почту или сервисы. Теперь за такую авторизацию юридическим лицам грозит до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным. По словам парламентариев, россияне должны входить на ресурсы только через отечественные системы: номер телефона РФ, «Госуслуги» или биометрию.

За нарушение этого правила, как пояснил автор инициативы, гражданина оштрафуют на 10–20 тысяч рублей, а должностное лицо — на 30–50 тысяч. Для компаний наказанием станет сумма от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, штрафы ждут владельцев сайтов за сбор предпочтений пользователей через «рекомендательные технологии» без предупреждения. При повторном нарушении сумма для юрлиц может вырасти до 1,4 миллиона рублей, уточнили в Госдуме.

Также Госдума разрешила устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Этот закон вошел в целый пакет инициатив, направленных на защиту граждан от мошенников.

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