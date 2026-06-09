Генсек ООН Гутерреш: военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Об этом он написал в соцсети X. По мнению главы всемирной организации, единственный путь к миру — это диалог и переговоры.

«Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь — это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров», — написал Гутерреш.

Ранее генеральный секретарь призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявив, что права и свободы судоходства должны быть восстановлены, а пролив — вновь полностью открыт. По его словам, это поможет снизить цены на удобрения и энергоносители.

Между тем президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times допустил возможность военной операции в Иране с высадкой американского спецназа в случае провала переговоров, отметив также вариант сохранения блокады Тегерана, который, по его словам, оказался «мощнее любого военного нападения».