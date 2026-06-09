На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из Славянска и Краматорска

В подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) расширена зона обязательной эвакуации семей с детьми.

В подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) расширена зона обязательной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации Украины.

Согласно опубликованному заявлению, принудительная эвакуация будет проводиться на отдельных улицах Краматорска и Славянска, а также в поселке Беленькое. Кроме того, мера распространяется на всю территорию села Приволье и поселка Малотарановка.

Ранее Министерство развития общин и территорий Украины сообщало, что с июня 2025 года из районов Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей были эвакуированы почти 147 тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области Украины объявили об обязательной эвакуации в семи населенных пунктах на Золочевском направлении. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области.