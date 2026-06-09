Трем странам СНГ предрекли миграционный и гуманитарный кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Армения, Азербайджан и Туркменистан рискуют столкнуться с острым миграционным и гуманитарным кризисом в случае масштабной дестабилизации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.

По его словам, блокирование поставок энергоносителей и минеральных удобрений, удары по объектам критической инфраструктуры, а также дальнейшая эскалация конфликтов в регионе могут привести к масштабной катастрофе. Он уточнил, что такие процессы «создают предпосылки для масштабной катастрофы, способность провоцировать мощные миграционные процессы и гуманитарный кризис, аналогичный Ливии и Ираку».

Сысоев подчеркнул, что потенциальные угрозы затрагивают не только Армению, Азербайджан и Туркменистан, но и другие государства постсоветского пространства.

Отдельное внимание Сысоев уделил сохраняющимся очагам террористической активности. Он отметил, что Сирия с конфликтом между правительственными силами и ИГ*, а в Африке растет взаимодействие вооруженных формирований с террористическими и преступными группами.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. По словам главы всемирной организации, единственный путь к миру — это диалог и переговоры.

* – террористическая группировка, запрещена в РФ