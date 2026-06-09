Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей украинских властей. Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей украинских властей. Об этом он сказал на пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась в соцсетях канцелярии польского премьера.

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу глупые заявления по ту сторону границы», - откровенно признался политик.

По словам Туска, он уже говорил Зеленскому, что Киев должен учитывать интересы Варшавы так же, как Польша учитывает интересы Украины. Кроме того, глава польского правительства обвинил правительство Незалежной в недостатке исторического понимания и эмпатии к позиции поляков.

Туск также подтвердил, что визит главы офиса Зеленского в польское государство так и не принесли какого-либо результата. Однако, несмотря на все разногласия, Варшава продолжит помогать Киеву.

Напомним, что отношения Незалежной и Польши стали ухудшаться после того, как киевский режим начал героизировать украинских националистов. Так, недавно Зеленский решил переименовать одну из бригад спецназа ВСУ именами членов УПА*. Это крайне не понравилось польским властям.

*Внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в России.