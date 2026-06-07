С кем связались, на то и напоролись: Украинцы обвиняют поляков в провокациях и вредительстве

Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях достаточно резко отреагировал на присвоение одной из бригад спецназа ВСУ имени «Героев УПА*». Фото: REUTERS.

Все-таки рано или поздно даже из так называемых адекватных и «разумных» украинцев начинает неостановимо переть наглый и агрессивный хохол-бандеровец. Надо только задеть его за ретивое, и все наносное сползает, обнажая характерные клыки и сальный чуб, свисающие над вышиванкой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях достаточно резко отреагировал вслед за президентом Польши Навроцким на присвоение одной из бригад спецназа ВСУ имени «Героев УПА*».

- После досадного решения президента Зеленского я полностью понял реакцию президента Навроцкого, – сказал Туск и добавил, что «никто не разделит польское общественное мнение и польские власти, когда речь идет о прошлом и истории». - У каждого свои национальные пристрастия, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто сражался против советского захватчика, но я не пойму, если они одновременно захотят чтить память тех, кто убивал поляков – их ближайших союзников… Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, это будет означать, что наши отношения будут определяться не сочувствием, а жестким бизнесом.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее возмутился по поводу «Героев УПА*». Фото: REUTERS.

Тут, конечно, Дональд Туск продемонстрировал то ли свою крайнюю тупость и необразованность, то ли запредельный цинизм. Потому что убивали и советских (и русских) и поляков одни и те же люди. И об этом знают все поляки, а уж потомок гитлеровского коллаборациониста Туск, и еще на такой должности, какую занимает сейчас, тем более, обязан. Но если он признает реальность, то у него разрушится вся конструкция нынешней украинской власти. Но сейчас все же о другом.

- Украинская сторона сама навлекла на себя эту проблему, так пусть теперь ищет решение, – закончил свое выступление Туск.

И украинцы тут же нашли свое решение. Только совсем не то, на какое рассчитывал премьер Польши. Столько негатива в свой адрес Дональд, наверное, давно не получал. Если не никогда. Как, впрочем, и остальные поляки.

Украинцы выступили дружным и единым хором – и визжащие подсвинки, прославлявшие Зеленского, и те, кто пытался изобразить из себя какую-то оппозицию действующему режиму. Оказалось, что «этот бессмысленный инцидент был спровоцирован польской стороной». Полякам припомнили, «как раньше Польша тоже без конца устраивала скандалы, требуя разрешения на проведение эксгумаций и захоронений, десятков тысяч поляков, погибших от рук УПА*». Оказывается, «суть - в стремлении поляков создать сегодня скандал, зачем?» А все по той причине, что «в Польше никак не желают успокоиться» вместо того, чтобы самим извиниться перед украинцами за свое поведение.

На Украине отреагировали не так, как ожидала Польша. Фото: REUTERS.

А в чем поляки провинились? О, тут у украинцев большой счет уже выписан. Поляки устроили эмбарго на украинское зерно, которое они еще и рассыпали по дорогам. А еще «разбрасывали гвозди и саморезы на пути наших (украинских – прим. авт.) грузовиков… Разве все это можно забыть?» Но Киев оказывается, «пытается не вспоминать плохое, хотя, после очередных расчетливых провокаций и выпадов со стороны Польши, это делать с каждым разом становится всё тяжелее». А еще Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. Правда, те, кто ставит это в упрек Варшаве, умалчивают, что инициатива исходить из Киева.

Но и это далеко не все грехи поляков.

- А депортация из страны 57-летнего украинца из-за пойманного сома вообще не укладывается ни в какие рамки. Поляки творят пакости и мелкие, и крупные, - вспомнили на одном таком как бы обличающем Зеленского ТГ-канале. - поляки всегда вели с нами «жесткий» и, к тому же, нечестный бизнес.

Это просто воплощение украинства – ублюдка, которого по закону следовало посадить только за браконьерство годика на три, не считая других грехов, просто выставили за пределы страны. А надо было, наверное, наградить чем-нибудь.

В конце концов, гражданам Польши поставили в вину даже то, что «всего лишь несколько сотен, не больше, решили воевать на стороне» Украины.

В общем, кушайте, господа поляки, не обляпайтесь. С одной стороны от ста до полутораста тысяч невинно зверски убиенных - детей, беременных женщин, стариков, просто мирных жителей, с другой – саморезы на дорогах, депортация ублюдка, который должен сидеть, рассыпание зерна из кузова. С кем вы, господа поляки, связались, на то и напоролись. И, знаете, если нынешним бандеровцам дать такую же возможность, что была и у их дедов, то что-то подсказывает, что они будут готовы устроить вторую Волынскую резню. Моральные препоны у них отсутствуют.

*Внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никакого «письма Зеленского» для России не существует: Владимир Путин четко и однозначно отреагировал на «послание» киевского главаря

Украинский беженец вызвал возмущение поляков, выловив сома, которым гордились жители Варшавы