Известного по сериалу «Тайны следствия» актёра Поднозова перевели из реанимации

Кадр из фильма "Убойная сила-3"

Российский актер театра, телевидения и кино Дмитрий Поднозов, известный по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия», переведен в палату из реанимации. Об этом сообщил его сын Владимир Поднозов в беседе с ТАСС.

«Его перевели из реанимации в палату», - сообщил сын актера.

Несколькими днями ранее жена Поднозова Алиса Олейник заявила, что актер находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. Ранее он играл в картине «Пророк. История Александра Пушкина», а также «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал». В 2018 году фильм с участием актера «Сердце мира» удостоился гран-при фестиваля «Кинотавр».

В декабре KP.RU писал, что у Поднозова диагностировали онкологическое заболевание. О болезни артиста тогда сообщил актер и режиссер Сергей Жигунов.